كما ولدتها امها .. القشطة صافيناز تظهر من غير ملابس علي السرير

شكرا لقرائتكم خبر عن كما ولدتها امها .. صافيناز تظهر من غير ملابس علي السرير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة الاستعراضية، صافيناز فيديو جديد لها من داخل غرفة نومها في أحد الفنادق وذلك خلال حسابها على انستجرام في خاصية الأستوري.

وظهرت صافيناز في الفيديو وهي لا ترتدي أي ملابس، ومن المرجح أنها كانت تجري جلسة مساج وذلك بسبب وجود مجموعة من الكريمات بجوارها.

وكانت صافيناز نائمة على سريرها من غير ملابس ولكنها غطت جسمها بملائة السرير، وبدأت في تمشيط شعرها بأصابع يديها وصورت الفيديو، ثم وضعت عليه أغنيه هندية من خلال خاصية الميوزيك في انستجرام.