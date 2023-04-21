كما ولدتها ركنت ملكة جمال روسيا صافيناز .. القشطة ملكة جمال لبنان لاميتا فرنجيه تثير جنون الشباب بالقصير أبو شراشيب .. ومتابع العسل غلب سما المصري و وفيفي عبده

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رياض - احمد صلاح - دائما ما تتالق النجمه اللبنانيه قامت الفنانة اللبنانية الجميلة لاميتا فرنجية​ حيث قامت لميتها فرجينيا بنشر عده صور لها على ما حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات انستغرام بنشر صور لها احتفالا احتفالا باعياد راس السنه الجديده واحتفالات الكريسماس.

جاءت لاميتا فرنجيه باحدث اطلاله لها وترتدي فستان قصير للغايه وزيت حماله رفيعه مكشوف بدرجه كبيره من جهه الصدر والكتفين اللون الكحلي ذات الشراشير وتركت شعرها منسدرا على كتفها بطريقه في غايه الروعه والجمال ووضعت لاميتا فرنجيه كثير من المكياج في اطلالتها مما زاد اطلالاتها جاذبيه واناقه واعجب الكثير من المتابعين باطلالتها.

علقت لاميتا فرنجيه على هذه الصور احتفال باعياد الميلاد وعلاقت قائلا مرحبا يا حبيبي احاول دائما ان البس ملابس الافضل وان اعرض لك افضل الفساتين التي عندي لجميع الافراح والمناسبات.