صنف باوقح مشهد في تاريخ السينما العربية عندما تحول المشهد الي حقيقة بسبب ما حدث خلف الكواليس من فيلم عصافير النيل بطوله عبير صبري وفتحي عبد الوهاب

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رياض - احمد صلاح - تطورت الأحداث بمسلسل جميلة خاصة مع اقتراب الحلقة الأخيرة، من المسلسل الذي تفاعل معه الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يناقش المسلسل الكثير من المشاكل التي تواجه الكثير من الأسر ، وتأثير الخيانة سواء كانت من قبل شريك الحياة أو من الأصدقاء.

تدور أحداث المسلسل، حول الصراعات التي تواجه جميلة، والتي تجسد دورها الفنانة ريهام حجاج، وأسرتها، خاصة بعد كتابة والداها الميراث بالكامل لها، كما تواجه جميلة الكثير من التحديات من قبل أسرتها، بالإضافة إلى التعرض لغدر الأصدقاء بسبب الحقد والغيرة منها.

يحاول هشام، إقناع نرمين، بأن قتل زياد زوج جميلة والذي يجسد دوره الفنان هاني عادل، هو الحل الوحيد، حيث أكد أن علية المواجهة، بسبب تهديد زياد له بالقتل بسبب ما فعله بجميلة، من خلال استبدال عينات التبويض.

كما تضمنت الحلقة التاسعة والعشرون، محاولة عبير صبري لإظهار الحقد والغل لجميلة، حيث أكد لها هشام أنها تزوجته حتى يكون محلل ويرجع لها، ولكن هو لا يريدها، وكل ما يهمه هو جميلة وصحة الجنين.