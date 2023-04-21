انت الان تتابع خبر براحة عليا.. فضيحة إلهام شاهين المشهد الممنوع من العرض في السينما المصرية من فيلم لحم رخيص عندما تحول المشهد الي حقيقة.. ومتابع احترمي سنك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدمت الفنانه المصريه الهام شاهين ادوار كثيره منعت من العرض في السينما المصريه.

وذلك لاسباب عديده وذلك من اهم ومن اهم هذه الاسباب الادوار القويه التي تقوم بها الهام شاهين التي تخالف العادات والتقاليد العربيه والمصريه.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خاص بالفنانه الهام شاهين ويظهر على عنوان هذا الفيديو ان هذا الفيديو ممنوع من نشر في السينما المصريه.

ومن بطوله هذا الفيلم الفنانه الهام شاهين ونقي الفيديو رواجا كبيره على مواقع السوشيال ميديا وعلق الكثيرون عليه انتقادات قويه للفنانه الهام شاهين..

وكما جاءت الكثير من التعليقات التي انتقدت الهام شاهين بسبب هذا