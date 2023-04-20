هزة يمين وهزة شمال.. الدهن في العتاقي ملكة جمال لبنان فيفي عبده نسيت نفسها علي الشاشه كشفت المحظور ورد متابع احلي من سما المصري وصافيناز

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رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانه المصريه فيفي عبده الجمهور والمتابعين عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك وهي تقوم بتصوير جلسه خاصه لها داخل غرفه النوم كانت ترتدي فيفي عبده القميص ابو حماله وقامت بكشف المحظور امام الجميع بدون كسوف ولا خجل تابع تفاصيل.

صرحت فيفي عبده خلال لقاء تلفزيون في احد البرامج المشهوره مع الاعلاميه الكبيره وفاء الكيلاني عن سبب غيابها لاكثر من ثلاث سنوات عن الدراما واوضحت فيفي عبده لاسباب شخصيه او ضحت عن قيامها بتحضير عمل درامي ظهر مثل نجاح المسلسل السابق بطوله الفنان الكبير شيرين رضا والفنان ادوار والفنانه فيفي عبده مسلسل الشغل العالي.

نالت هذه التصريحات الخاصه بالفنانه فيفي عبده اعجاب الكثير من الجمهور والمتابعين عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك شاهد الفيديو بالكامل.