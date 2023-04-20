انت الان تتابع خبر اتفرج قبل الحذف.. القشطة ملكة جمال لبنان فيفي عبده تقع في موقف محرج للغاية الفستان يسقط منها بدون قصد ويظهر البتاع أمام الجميع أظهر جمال.. والجمهور غلبتي سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الراقصه المصريه الشهيره للغايه فيفي عبده من اشهر الفنانات في مصر سواء حديثا او قديما مقدمه العديد من الاعمال الفنيه الكبيره.

وتعرضت فيفي عبده لا موقف محرج للغايه ولكن للاسف كان هذا امامه الكاميرات

وأثناء رقصها في إحدى الحفلات على أنغام أغنية شعبية، لكن فستانها انزلق من عند منطقة الصدر، وكشف صدرها إلا أنه تداركت الأمر سريعًا ورفعت فستانها.

وتم تداول هذا الفيديو بقوه كبيره على السوشيال ميديا نظرا لانها فنانه شهيره والموقف التي تعرضت له محرج للغايه وكانت فيه الكثير من التعليقات التي كانت لاذعه على الفنانه بينما الكثير كانت الانتقادات كانت بجانبها وان ما حدث كان غصب عنها

وأثار الفيديو إعجاب البعض بينما انتقدها آخرون معتبرين أنها تقدمت في السن ولا يصح أن تظل ترقص في الحفلات هكذا، بينما انتقد البعض ما اعتبروه فستانًا عاريًا.

وكانت الفنانة فيفي عبده، نشرت فيديو سابق هنأت فيه جمهورها برأس السنة الجديدة، على طريقتها خاصة، متمنيه العام الجديد أن يكون عام سعيد على الجميع.

وأضافت فى الفيديو، قائلة:”مش كل قط يتقال له يا مشمش ولا كل فار يعرف يختار، واللي في جمالي تفعل أفعالي، واللي مش عاجبها من شعرها أجيبها”