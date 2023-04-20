صنف بأجمل مشهد تم حذفه بسبب ما حدث خلف الكواليس ارعب المخرج بسبب جمال الفنانة يسرا مع الزعيم عادل امام في فيلم رساله الي الوالي

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رياض - احمد صلاح - مسلسلات رمضان 2023.. بدأ عرض الحلقة 28 من مسلسل «1000 حمد الله ع السلامة» بطولة النجمة يسرا، حصريا عبر شاشة قنوات ON، وشهدت الحلقة اختطاف سميحة وابنائها وفوقية وأكرم من قبل تؤام الحسيني والذي يدعى عربي الذي يقوم بدوره «أوتاكا» لإجبارهم على التنازل عن الميراث.

أحداث الحلقة 28 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

بدأت أحداث الحلقة باتصال سامح بسمير ويحاول تغير أسلوبه في الحديث لكي يبدوا علية الخشونة كما اشارت عليه والدته وأكرم وفوقية، يطلب سامح من سمير الحضور لمناقشة خطبته لوالدته، يخبر سمير سامح ان والدته صفعته ولكن سامح يخبره انه في انتظاره، تقترح سميحة ان يمضي سمير شيك وتخبره انه مهرها.

تمرن فوقية سميحة كيف تمشي امام العريس، يبدوا على سمير السعادة فور مشاهدته لسميحة وتطلب منه فوقية وأكرم وسميحة ان يحرر شيك لسميحة بقيمة 2 مليون جنية ويوافق سمير طمعاً في الزواج من سميحة، بمجرد امضاء الشيك ينقلبون على سمير ويطلب منهم رد الشيك نظراً لعدم وجود رصيد بنكي، تتلقى سميحة مكالمة تعلم من خلالها مكان الجدة سوسو.