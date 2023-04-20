كما ولدتها أمها بدون خجل أو حياء.. اقوى مشهد في فيلم رساله الي الوالي بطولة يسرا وعادل امام عندما تحول المشهد الي حقيقة

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رياض - احمد صلاح - تبدأ الأحداث عندما يحضر الحسيني إلى شقة سميحة بعد أن طرده سمير وجاكي من العمل ويخبر سميحة إن سمير مجرد نصاب ولا يملك مصنعاً وأنه يخدعهم من أجل الحصول على الميراث حين يصلون إليه، كما أنه باع شقتها من قبل لحسابه و زور كل المستندات والمحادثات بينه وبين زوجها الراحل جلال.

يتصل سامح بسمير ويحاول تغير أسلوبه في الحديث لكي يبدو عليه الخشونة كما أشارت عليه والدته وأكرم وفوقية،و يطلب سامح من سمير الحضور لمناقشة خطبته لوالدته، ولكن سمير يوضح لسامح أن والدته صفعته ولكن سامح يخبره أنه في انتظاره، تقترح سميحة أن يمضي سمير شيك على أساس أنه مهرها.

تجهز فوقية سميحة لمقابلة سمير وتخبرها عدة نصائح وكأنها عروسة وأبرز النصائح ان تتخلص من “العنجهية”، و يزور كابتن الفريق شرف سامح ومعه “لاب توب” هدية، فيشكره سامح على تصرفه، و يسمع شريف صوت زغاريد ويعلم ان والدته سميحة ستتزوج.

تطلب فوقية من سمير أن يحرر شيك لسميحة بقيمة 2 مليون جنيه ويوافق سمير طمعاً في الزواج من سميحة، و بمجرد امضاء الشيك ينقلبون على سمير ويطلب منهم رد الشيك نظراً لعدم وجود رصيد بنكي، و تتلقى سميحة مكالمة تعلم من خلالها مكان الجدة سوسو.