انت الان تتابع خبر لن تتخيل ماذا حدث في ليلة الدخلة.. عروسة تتزوج من رجلين فى نفس الوقت وفى نفس الشقة وتقول “كله بالحلال”.. لن تصدق رد فعل العريس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في قصه غريبه للغايه حدثت في منطقه كرداسه عروسه مصريه اتجمع ين زوجين نعم ما تقراه صحيح تجمع بين زوجين واليكم تفاصيل هذه القصه الغريبه

بدايه القصه المتزوجين امراه في منطقه كرداسه ويدعى اسماعيل بينما تلقب زوجته بكريمه وبعد مرور الوقت من زواجهما كان منشغلا كثيرا بالعمل اكثر من بيتي خصوصا في هذه الايام فما نراه مما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي.

جار اسماعيل وجد ان شخص كثيرا ما يتردد على منزله في غيابه وهو ما اثار الشكوك في جار اسماعيل اخبره بما حدث بالطبع اسماعيل لما يشك قطعه في زوجته ولكن اصر ان يتاكد بنفسه قبل ان يصارح زوجته وبالفعل اذهب الى العمل ولكنه لم يذهب الى العمل وانما بقي واقفا امام مدخل العماره دون ان يراه احد ابو الطبع جاء رجل غريب لم يعرفه ودخله الى شقه زوجته.

سوري ماء اسماعيل بالمراه وجاء وقت عودته الى المنزل فسال زوجته هل احد زارنا اليوم فقالت له لم يزورنا احد لماذا كسل هذا السؤال فقال لها سؤال عادي زي اي سؤال فتاكد ان زوجته تخونه والغريب في الامر ان هذا الرجل كان يتردد على زوجته يوميا فتشاور اسماعيل مع جاره ماذا يفعل فاشار عليه جاري انه لا يدخل السجن بسببها وانما يبلغ الشرطه ويجعل قانون ياخذ مجراه لانه اذا اذاها فانه سوف يدخل السجن ولن يستفاد شئ.بالفعل ذهب احمد الى الشرطه لقدم بلاغ في زوجته مع عشيقها عندما حضرت الشرطه كانت المفاجاه الكبرى وجدت زوجته مع رجل اخر ولكن الاغرب ان هذا الرجل الذي كان معها كان زوجها فنظره ضابط الشرطه الى اسماعيل هذا زوجها وهذه قسمه الزواج انت من قال له انها زوجها وذهب الى ضابط الشرطه وقدم له قسيمه الجواز الخاصه بزوجته

فاستغرب رجال الشرطه هذا انت متزوجه من رجلين في نفس الوقت اخذهم جميعا وذهب بهم الى مركز الشرطه لكي يعرف ما حقيقه هذه القصة شاهد بقية القصة في الفيديو