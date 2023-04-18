انت الان تتابع خبر عندما تحول المشهد الي حقيقة .. اقوى مشهد تم حذفه من فيلم عصافير النيل بسبب ما حدث فيه بين عبير صبري وفتحي عبد الوهاب.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبير صبري (14 مارس 1971 -)، ممثلة ومقدمة برامج مصرية

درست الحقوق في جامعة عين شمس لكنها لم تمارس المحاماة لم تدخل مجال الفن إلا بعد وفاة والدها، وعندما علمت والدتها بذلك طردتها من المنزل لمدة عام كامل

لكنها أقتنعت ى حقا بدايتها كانت في تقديم البرامج حينها وقع عليها اختيار المخرج «علي عبد الخالق» عندما كانت تقدم برنامج السينما والصيف انطلاقتها في التمثيل كانت من خلال السينما في فيلم «الناجون من النار» من إخراج «علي عبد الخالق» مع «عمرو عبد الجليل» و «طارق لطفي» سنة 1994،