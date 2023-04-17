كفاية يا باشا انا لسا عذاراء.. أقوي مشهد في فيلم رساله الي الوالي بطولة يسرا وعادل امام عندما تحول المشهد الي حقيقة

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رياض - احمد صلاح - بعد انتهاء الحلقة السابقة من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة، يبحث الجمهور عن أحداث الحلقة التي عرضت مساء الأحد، ومواعيد إعادة عرض المسلسل، لذلك تستعرض «الوطن» مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة.

مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

تأتى مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة، في تماما الساعة 2.15 مساءً، والساعة 8 صباحًا، والساعة 12 منتصف الليل على قناة cbc دراما.

وتأتي مواعيد عرض المسلسل، الساعة 4.30 مساءً، على القناة العامة لشبكة قنوات سي بي سي، والساعة 6.15 مساءً على قناة سي بي سي دراما