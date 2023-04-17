انت الان تتابع خبر بدون خجل اجدع من ملكة جمال لبنان .. اتفرج قبل الحذف فيديو مسرب ملكة جمال الكويت شمس الكويتيه وهي تقوم بخلع ملابسها في حمام السباحه والجمهور في ذهول مما حدث .. والجمهور غلبتي سما المصري ورهف القنون والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كثرت عمليات البحث على محرك البحث الشهير جوجل خلال الساعات الماضية من قبل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا حول شمس الكويتية وخالد يوسف، وخاصة بعد الصور كشفت عنها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت شمس الكويتية وهي في مكان ما في القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس ، مرتدية بلوزة من اللون الأصفر وبنطلون جينز ضيق للغاية، وتستعرض مفاتنها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة.

شمس الكويتية وخالد يوسف

وعلقت الفنانة على الصور قائلة : اول تجربة تمثيل درامية لي مع المخرج الكبير خالديوسف ايش تتوقعون الشخصيه وبأي لهجه؟