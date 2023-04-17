انت الان تتابع خبر كما ولدتها.. صنف بأجمل مشهد في تاريخ السينما بطولة ملكة جمال مصر عبير صبري وفتحي عبد من فيلم عصافير النيل.. والجمهور اقوى من فيلم الإنس والجن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -

نجحت الفنانة عبير صبرى فى خطف الأنظار خلال موسم دراما رمضان الحالى بتجسيدها شخصية «نيرمين عبدالحميد» ضمن أحداث مسلسل «جميلة» للمخرج سامح عبدالعزيز، والذى ينافس بقوة فى السباق الرمضانى، حيث تمكنت من تقديم الشر بطريقة المرأة الواثقة من نفسها،

تتعامل مع كل من حولها بطريقة تحمل الكثير من الكبر والتباهى، هى السيدة الجميلة التى تستغل أناقتها وأنوثتها و«شعرها الغجرى المجنون» فى التحكم بكل من حولها، تفعل المستحيل للعودة إلى زوجها السابق بعدما قام بتطليقها ثلاث مرات، حتى لو كانت هذه الطريقة تتضمن الزواج سراً من صديقه، الذى هو زوج صديقتها فى نفس الوقت، واستخدامه كـ«محلل شرعى» دون أن يدرى.

شر من نوع مختلف قدمته «نيرمين».. هى الأم التى تعنّف ابنها وتهدده بالحرق بعود الكبريت إذا ما كشف علاقتها بصديق والده، وتعلمه الكذب من أجل إفساد علاقة طليقها بزوجته «جميلة».. هى المرأة الأنانية التى ترفع شعار «أنا ومن بعدى الطوفان»، تهوى المؤامرات وتدبير المكائد بصحبة صديقتها «شيرى» الضلع الآخر الذى يهوى إيذاء كل من حوله