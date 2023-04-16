انت الان تتابع خبر اتفرج بالصوت والصوره .. فيديو مسرب للفنانه ملكة جمال الكويت شمس الكويتيه وهي تقوم بخلع ملابسها في حمام السباحه ركنت سما المصري وصافيناز علي والجمهور في ذهول.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر خلال ساعات ماضيه فيديو منتشر للفنانه الخليجيه شمس الكويتيه بعد تصوير لها فيديو مسرب وهي على البحر باطلاله قوية

وقام الاشخاص في تصويرها وهي بالملابس الداخليه فقط وقام بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي واثار هذا الفيديو ضجه كبيره على جميع المواقع شاهد الفيديو.

الفنانه شمس الكويتيه تقوم بنشر فيديو جريء على البحر

تصدرت الفنانه الكويتيه شمس مواقع التواصل الاجتماعي محركات البحث جوجل بعد نشر فيديو مسرب لها وهي تقوم بوصله رقص قوية على البحر وقام احد الاشخاص بتصويرها ونشر هذا الفيديو وبعد نشر الفيديو بعده ساعات تصدر الفيديو مواقع التواصل وصرحت الفنانه الكويتيه

شمس بان هذا الفيديو بانه فيديو عادي وهي حريه شخصيه ولم تسمح باي احد بانتقادها او التعليق بشيء مسيء لها واثارت هذه التصريحات ضجه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي