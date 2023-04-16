اجدع من شمس الكويتية.. الصاروخ ملكة جمال العرب مشهورة سناب شات في السعودية تتحدى سما المصري وتظهر في وصلة رقص ركنت جوهرة علي الرف ..ومتابع كسحت سما المصري

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رياض - احمد صلاح - ظهرت نجمة سناب شات السعودية ونجمة السوشيال ميديا في السعودية وعارضة ازياء مودل اش مجموعة كبيرة من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

استعرضت فيها جميع جسدها العاري تمام بطريقة كبيرة واستعرضت فيها مؤخرتها والظهور بطريقة في غاية الجرائة.

ودئما ما تظهر مودل اش في مقاطع الفيديو التي تقوم فيها بعمل حركات الاغراء أما الجميع ومتابعتها من السوشيال ميديا حيث نشرت عدة صور ظهرت فيها وهي ترتدي قميص من اللون الاسود الضيق والشفاف بطريقة كبيرة وأظهر جميع مفاتنها وجسدها بطريقة كبيرة.