انت الان تتابع خبر فرمت موديل آش: ملكة جمال مصر سما المصري نزلة رقص بقميص النوم على السرير: بحب اريحكم ..اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أن تعرضت ​سما المصري​ للعديد من الانتقادات بسبب صورتها التي ظهرت فيها على السرير، ردت على كل تلك الانتقادات على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في تعليق سما: “عجبني اوي تعليقاتكم علي الصوره اللي قبل دي…حاجه لطيفه جدا اني اوديكم بصوره وارجعكم بصوره تانيه..

بقي حته صوره تخليكوا تفقدوا اعصابكم كده وهاتك ياشتيمه وفين التوبه وفين النوبه؟؟…اقسم بالله باحب امرجحكم كده واطلعكم فوق وانزلكم تحت….انا مبسوطه بتفكير المصريين والعرب دا اوي نظامهم ((عيني فيه واقول اخيه.)) وبتعملوا لايكات كتير علي نفس الصور اللي بتشتموني

عليها..غريييبه….لا وتلاقي واحد لطيف يعلق يقولي(( زهقتينا ياشيخه))..وانت ايه اللي جابك عندي ياحيله الا إذا كان ليك كيف تزهق وتتعب؟؟…

عيب عليكوا لما امرجحكم ذي عرايس الماريونت كده…عجبتني كلمه معلق غلق بيها هنا قال(( محدش هيدخل معايا القبر)) ودي حقيقه خليكوا في نفسكم و كل واحد يخليه في كوزه لما نعوزه….هدوا اعضائكم شويه لايحصل لكم حاجه ومش هاشتم حد بلوك علطول…اهدوا…..بهدوء”.