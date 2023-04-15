انت الان تتابع خبر بالبيكيني ابو فتلة .. تسريب صورة فاضحة لملكة الإغراء التركية بيرين سات مع نجم شهير في السرير من ليلة حمراء والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2023/04/15 الساعة 02:27 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جريئة للنجمة التركية ​بيرين سات​ برفقة زميلها النجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​، تُظهرهما عاريان مع بعضهما في السرير، واعتبر بعض الجمهور ان هذه الصورة بمثابة فضيحة لهما، لكن في الحقيقة انها تعود لمسلسلهما الشهير “العشق الممنوع” الذي عرض منذ عدة سنوات.

الجدير ذكره ان بيرين سات كانت قد شاركت مؤخرا في مسلسل “عطايا” الذي عرض على احدى المنصات الإلكترونية، وتألف من 3 أجزاء، وقد نال اعجاب عدد كبير من الجمهور الذي اثنى على قدراتها التمثيلية.

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