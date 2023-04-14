رانيا التومى… تخطف الأنظار في احدث ظهور بالاحمر النارى .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة رانيا التومي متابعيها صورًا جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت النجمة التونسية بإطلالة لافته مرتدية عبايه انيقة باللون الاحمر وتركت شعرها الاشقر منسدلا على كتفها وواضعة ميك اب يليق بإطلالتها الجذابة.

وتتميز رانيا التومي برشاقتها فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة و الملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

تصدرت تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، الممثلة وعارضة الأزياء التونسية رانيا التومي الانظار بظهورها في مسلسل “سره الباتع” حيث تعد هي أحدث اكتشافات خالد يوسف التي رشحها للمشاركة في المسلسل .

مسلسل “سره الباتع” إنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين حيث تضم القائمة كلاً من أحمدفهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدنى، حسين فهمى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقى، حنان مطاوع، بيومى فؤاد، خالدأنور، اسلام حافظ، وعدد كبير من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، ويسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التلفزيونية.