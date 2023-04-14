منه فضالي… ” عايزة اتجوز ” واجيب اطفال .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة منة فضالي، خلال حلولها ضيفة في إحدى الندوات الفنية، عن أنها تفكر في الزواج والأمر يشغل بالها خلال الفترة الحالية بشكل جاد، وذلك لاشتيقاها الشديد إلى أن يكون لديها أطفال.

وأكدت فضالي أنها في قمة اشتياقها إلى أن يكون لها أطفال وعائلة، مشيرة إلى أن عمرها 39 عاماً ومازال أمامها من العمر الكثير ولا تريد أن تصل لمرحلة عمرية تعاني فيها من الوحدة.

وتطرقت منة إلى الحديث عن والدتها ومعاناتها مع المرض بعد وعكتها الصحية الأخيرة التي تعرضت لها، وأوضحت أن والدتها تعاني من السكر والضغط، وأصبحت ترى بـ”عين” واحدة، وأن مرض السكري تسبب في متاعب كثيرة لها حتى فقدت عينها.

وشددت على أن والدتها لها فضل كبير عليها ولا تستطيع أن توفيها حقها بكلمات أو حتى أفعال، موضحة: “ماما كانت واخدة بالها مني أوي، وكانت فعلا بترعاني بشكل مبالغ فيه، وكانت بتيجي معايا وأنا صغيرة للبلاتوهات وأماكن البروفات وفعلا شقيت معايا كتير جداً، ده غير إنها تولت مسؤوليتي في عز ما انفصلت عن أبويا وسابني وأنا صغيرة تتحمل هي مسؤوليتي لوحدها، حقيقي بحبها”.

وردت على انتقادات تصريحها بأنها تريد من عريسها ارتداء فستان زفاف، قائلة: “أنا كنت بهزر لما قلت عريسي يلبس فستان فرح.. السياق كان بيتقالي هتلبسي فستان فرح يوم فرحك فرديت وقلت أنا لبست فساتين كتير يوم الفرح بقى يلبس هو فستان وأنا بدلة “هزار” مش أكتر لكن مستحيل طبعًا أني أتجوز راجل لابس فستان فرح”.

وأضافت: “كنت بتمنى أكون مضيفة طيران وذلك بسبب حبي الشديد للسفر حول العالم، وكانت دراستي سياحة وفنادق”.