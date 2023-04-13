اعترافات سلمى الشيمى… بعد القبض عليها بتهمة نشر محتوى جريء.. .. شاهد الان التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - أدلت مشهورة تيك توك، باعترافاتها خلال التحقيق معها، وكشفت عن رفض مخرج شهير لها، كما تحدثت عن سبب شهرتها.

نص اعترافات سلمى الشيمي

وفي التحقيقات قالت سلمى الشيمي: “أنا بدأت أشتهر بعد أن أقنعني شخص بضرورة استغلال جسدي وجمالي، قالي أنتي جميلة وحرام جسمك ده ما تمثليش وتبقي نجمة.. حاولت أمثل أكثر من مرة وتواصلت مع ناس كتير ومخرجين ومنهم مخرج شهير قفل الباب في وشي، وقالي إنتي متنفعيش خالص”.

وأوضحت أنها حاولت بالفعل الاستجابة لنصيحة الشخص الذي شجعها على ذلك وبدأت في العمل لعرض الأزياء، ثم قررت بعدها الاتجاه لإنشاء محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي و”.

وعُرفت سلمى الشيمي بنشر الكثير من اللقطات الجريئة التي تستعرض فيها جسدها وتعرضها للهجوم والانتقادات، ومن أبرز جلسات التصوير التي عرضتها للهجوم جلسة اعتمدت فيها على إطلالة فرعونية.

القبض على سلمى الشيمي

كانت قوات الأمن، ألقت القبض على مشهورة منصات التواصل الاجتماعي سلمى الشيمي، خلال الأيام الماضية بعد اتهامها بالتعدي على أخلاق وقيم المجتمع المصري وإساءة استخدام منصات التواصل بنشر مجموعة من الصور التي وصفتها التحقيقات بفاضحة ومنافية للآداب.

وتقدم محام بشكواه للنائب العام، حمادة الصاوي، ضد المحتوى الذي تقدمه مشهورة منصات التواصل الاجتماعي عبر حساباتها الرسمية لتقرر جهات التحقيق التحفظ على هاتفها المحمول وفحص بياناتها.

بعد القبض على سلمى الشيمي عثر على مبلغ 2700 جنيه مصرياً و 130 درهماً إماراتياً وحلق إكسسوار، إلى جانب هاتفين محمولين و3 بطاقات بنكية.