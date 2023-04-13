نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وداد فى جعفر العمدة… تثير ضجة ب ١٠ صور ل جورة بكر.. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - ظهرت الفنانة جوري بكر، في مسلسل جعفر العمدة بدور مختلف ومثير، مما دفع الجمهور للتحدث عنها بشكل كبير وانتشار العديد من الصور لها على السوشيال ميديا .

كما تفضل جوري بكر، اختيار الملابس المميزة والأنيقة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها، والألوان الزاهية المميزة التي تتناسب معها.

ومن الناحية الجمالية تختار جوري بكر، الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر الشفاه بألوان حمراء وزاهية تبرز جمال أنوثتها.

كما تميل جوري بكر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور جوري بكر