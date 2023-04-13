اتفرج – روبي ركنت لورديانا على الرف بوصلة رقص كلها دلع بقميص النوم

بيروت - ثريا شاهين - حرصت الفنانة روبي، على مشاركة جمهورها صور حفلها الأخير الذي أقيم في احد الفنادق الضخمة بالقاهرة.

نشرت روبي، عدة صور من خلال حسابها الرسمي على تطبيق الأنستجرام، ولاقت الصور إعجاب كبير من قبل المتابعين.

يذكر أن شهد الحفل، حضور جماهيري كبير جداً، وقامت روبي، بغناء عدد من أبرز الأغاني الخاصة بها من بينها أغنية “حتة تانية”، و”قلبي بلاستيك”.

وكانت الفنانة روبي أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “قلبي بلاستيك” عبرالقناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

وعلقت روبى قائلة: “دلوقتى تقدروا تسمعوا اغنيتى الجديدة #قلبى_بلاستك على قناتى على اليوتيوب”.

وحققت أغنية “حتة تانية” لـ روبي نجاحا كبيرا جداً، حيث كسرت حاجز الـ 52 مليون مشاهدة بعد فترة قصيرة من طرحها.