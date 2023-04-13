اجدع من ملكة جمال روسيا.. بدون خجل الصاروخ ملكة جمال لبنان سما المصري ركنت جوهرة وفيفي عبده علي الرف داخل الحمام أظهرت جمالها

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رياض - احمد صلاح - أنهت دراستها الجامعية بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية تحصلت على ليسانس آداب وتربية.[6] ونزحت للقاهرة

وحدها وبدأت حياتها بالعمل في بازار لبيع التحف والعمل بالسياحة تركته ثم عملت فترة بالبورصة في العلاقات العامة. التسويق واستمرت سنة ثم تركتها وسافرت للخارج.[بحاجة لمصدر]

قامت بإنتاج أول كليباتها وهو منفسن إخراج سامح عبد العزيز وبعدها شاركت آخرين في حفلاتهم مثل مجد القاسم، محمد فؤاد، حكيم والعمدة، غنت ومثلت فيديو كليب بعنوان «يا أحمد يا عمر»

ضمن أحداث فيلم مجانين نص كوم والذي كان سببا في شهرتها سبب جدلا كبيرا حول كيفية لبسها وطريقة رقصها التي اعتبرها الجمهور فاضحة وغير لائقة، آخر أعمالها إنشاء قناة فلول.

أعمالها

قامت بتصوير عدد من الكليبات الغنائية كانت تحارب بها الإخوان في مصر منذ نهاية عام 2012 حيث قامت بطرح فيديو كليب «المانجا» ثم توالت أغانيها.