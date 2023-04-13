انت الان تتابع خبر هو التمثيل كدا.. اشرس واقوى مشهد مسر ب في تاريخ السينما من فيلم عصافير النيل عندما تحول المشهد الي واقع بطولة عبير صبري وفتحي عبد الوهاب.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عصافير النيل فيلم مصري من إنتاج عام 2010، بطولة فتحي عبد الوهاب وعبير صبري إخراج وسيناريو مجدي احمد علي،

تأليف وحوار إبراهيم أصلان، شارك في مهرجان القاهرة السينمائي 2010 وفاز بطل الفيلم فتحي عبد الوهاب بجائزة أفضل ممثل في المهرجان.[1]

تدور أحداث الفيلم حول عبد الرحيم (فتحي عبد الوهاب) شاب قادم من الريف لتحقيق ذاته، يسكن في حي شعبي ويحدث له صراعات نتيجة اختلاف العادات والتقاليد التي تربى عليها في الريف وبين الناس

الذي يحتك بهم في الحي الشعبي وبالرغم من الصراعات التي كان فيها فأنه وقع في حب امرأة من الحي الشعبي وبالرغم من اختلافات في الطباع إلا أن المرض الخبيث جمع بينه وبين المرأة.