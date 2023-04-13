ما حدث خلف الكواليس ارعب المخرج والمصور.. صراخ وآهات في اجمل مشهد مسر ب من فيلم رسالة الي الوالي بطولة يسرا وعادل امام.. اتفرج

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رياض - احمد صلاح - يخوض الفنان ديابلو أولى تجاربه في عالم التمثيل بمشاركته في مسلسل “1000 حمدلله ع السلامة” للفنانة يسرا.

ويجسد ديابلو شخصية “شبانه” الذي لعب دورا محوريا في أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل “1000 حمدالله ع السلامة” خلال بحث يسرا ومايان السيد وشيماء سيف وآدم الشرقاوي على “نانا سوسو”، ليساهم ديابلو في تمويههم.

ومسلسل “1000 حمدلله ع السلامة” من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج العدل جروب، ويجمع في بطولته يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، إيمان السيد، بجانب آدم الشرقاوي وسما إبراهيم ومطرب المهرجانات عنبة في أول تجربة تمثيلية له.

ديابلو المعروف في مجال الموسيقى والحفلات الغنائية بكونه مدير أعمال الفنان عنبة، يجمع المسلسل بينهما لأول مرة في عمل درامي واحد الذي يخوض أيضا عنبة فيه أولى تجاربه في البطولات الدرامية، كما قدم أغنية التتر بصوته