انت الان تتابع خبر اتفرج بالصوت والصوره .. القشطة ملكة جمال روسيا صافيناز تشعل حماس الشباب وتظهر شبه قوية وتحدث ضجه كبيره علي البحر أظهرت جمالها ومتابع: كسحتي سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشعلت الراقصه صافيناز حماس الشباب والمراهقين بعد قيامها بنشر فيديو عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك تصدر هذا الفيديو ترند تويتر لجميع من الصور التواصل الاجتماعي بسبب ما قامت بنشره واحتوى

هذا الفيديو على لقطات ممنوعه من العرض الراقصه صافيناز واثاره ضجه كبيره داخل الوسط الفني بعد نشره بساعه تابع التفاصيل..

نشرت منصه اليوتيوب خلال ساعات ماضية فيديو ممنوع من العرض الراقصه صافيناز وهي تقول بوصله رقص داخل احد الحفلات الشهيره في مدينه الغردقه واحتوى هذا الفيديو على لقطات ممنوعه من العرض شاهد الفيديو بالكامل قبل الحذف..

تعتبر منصه اليوتيوب من اهم المنصات داخل الوطن العربي وخارجه والتي تعمل على اعاده الملفات المحذوفه والممنوعة من العرض التي حققت اكثر عدد من المشاهدات والقيام بنشرها مره اخرى