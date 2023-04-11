انت الان تتابع خبر اجدع من سما المصري .. القشطة ملكة جمال لبنان علياء كامل طليقة أحمد الفيشاوي تتحدى أشهر راقصة في الوطن العربي رانيا يوسف و سما المصري بفستان ضيق ومكشوف في وصلة رقص جننت الشباب…شاهد قبل الحذف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت النجمة الجميلة الشابة صاحبت القوام الرشيقه و المتناسق والرشيق للغايه حيث ظهرت الفنانة عليا كامل في احدث ظهور لها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام حيث إعادة مجموعة مواقع تعتمد بأخبار الفنانين صور جريئه وفي غايه الإثارة والمتعة والجمال للفنانة عليا كامل.

وتألقت الفنانة عليا كامل بأنها وضعت نفسها في موقف حرج بعد أن وصفها المتابعين بأنها تخطت الخطوط الحمراء بسبب الملابس الحريئه التي ظهرت بها علي صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام حيث كانت ترتدي ملابس ضيقة للغاية وأخذت تخطو خطي الفنانة رنيا يوسف في إظهار مفاتنها و منحنيات جسدها بطريقة كبيرة جدا في إطلالة مكشوفة للغاية.

وظهرت عليا كامل في الصور المبتدئه بالبنطلون ضيق للغايه منحنيات ساقيها ومقطع بطرق كبيره جدا من عند الساقين باللون الازرق ونسقت عليه تيشيرت من اللون الاصفر الضيق للغايه والمكشوف بدرجه كبيره من جهه الصدر وطرق شعرها من صدر على كتفها بصوره غايه الروعه والجمال.

التعليقات عن الفنانه عليا كامل بصوره كبيره جدا حيث وصفات المتابعون بانها تتفنن في إظهار منحنيات جسدها بصوره كبيره جدا من اجل جذب المتابعين نحوها المتابعون بانها جميله وفي غايه الروعه.

وظهرت ملكه جمال مصر والعرب سابقا الجميله علياء كامل ولكي احتلت لقب ملكه جمال العرب ومصر عام 2017 وظهرت علياء كامل بملابس مكشوفه بدرجه كبيره جدا ابهرت فيها اردافها حيث كانت تكون الجلسه تصوير غارت فيها جميعا بطريقه كبيره جدا مستعرضت علياء كامل مؤخرتها بطريقه كبيره جدا امام الكاميرا وشعرها الاشهر الذي يصلوا الى منتصفين جسدها وبدات تقوم بعرض جسدها امام الكاميرا بصوره كبيره جدا