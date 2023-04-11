انت الان تتابع خبر هزة يمين وهزة شمال.. بوصلة رقص بدون خجل أخت العروسة أبهرت الحضور تتحدي أشهر راقصة في مصر سما المصري وملكة جمال روسيا صافيناز هزت الشباب..ومتابع كسحت لورديانا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا فيديو جديد جدا في احد الافراح لاحد العروسين داخل القاعه حيث دائما ما تكون ليله الزفاف هي من اجمل الليالي التي تكون ذكرى خالده للعروسين

وعادهم ما يحدث الى المفاجئات في هذه الليله حيث قامت اخت العروسه باداء رقصه رقصه في غايه الجمال والروعه مما جذبت المتابعين والحاضرين وصوره كبيره جدا واخذت تتحدى الراقصه التي كانت موجوده داخل حفل الزفاف.

ونهارت عليه التعليقات بصوره كبيره جدا بعد نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مما حقق نجاحا كبيرا جدا حيث وصل الفيديو الى 25,000 مشاهده فورا نزوله على السوشيال ميديا وقامت اخت العروسه بتحدي الراقصه وكانت ترقص على اغنيه بنت الجيران وقامت بربط ها حيث كانت ترتدي عبايه من اللون الاحمر وخطفت الانظار بجمالها واناقتها.