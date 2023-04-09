زواج وداد من شوق فتح الله صحيح ام باطل.. .. شاهد الان تفاصيل الخدعة

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ابو ظبي - احمد الجزار - تصدر مسلسل جعفر العمدة التريند خلال الحلقة 17 وخصوصا مشهد زواج وداد زوجه سيد من شوقي فتح الله بعد خروجه من السجن، وراود الجمهور سؤال واحد ما هي عقوبة القانون للزوجة التي تجمع بين زوجين؟، وهل الزواج باطل ام لا؟.

زواج وداد من شوقي فتح الله

ونوضح لكم من خلال هذا الموضوع صحة زواج وداد من شوقي فتح لله من عدمة، وكيف فعلت وداد هذا التصرف؟.

3 سيناريوهات لزواج وداد جميعها باطلة

السيناريو الأول

لو حدث أن وقع الزوج على ورقة طلاق بالغش وبدون علمه، عند شراء وداد محل التجميل الخاص بها وتوقيع سيد على الأوراق دون أن يقرأها.

وفي تلك الحالة أكد الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، في تصريحات تليفزيونية، أنه إذا دلست وداد في أوراق خاصة بها، وجعلت الزوج يوقع دون علمه وبالخداع على أوراق طلاقه لها يكون الطلاق باطلا من الناحية الشرعية، وهي قد وقعت في جريمة الزنا.

السيناريو الثاني

لو تم الخلع غيابيا بدون علم الزوج، بالتحايل والاتفاق مع أحد المحضرين،

ويقول الداعية الإسلامي: إذا وقعت دعوى الخلع باتفاق مع محضر أو محام عديم الضمير فهنا الدعوى باطلة ولا يقع الخلع شرعا، وتكون وداد في هذه الحالة قد وقعت في الزنا، فالخلع هنا لم يقع لعدم معرفة الزوج، وعليه فإنها مجرمة أمام القانون وأمام الشرع، لأن الطلاق جعله الشرع بيد الزوج فهو وحده الذي يملك إيقاعه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إنّما الطّلاق لمن أخذ بالسّاق ) – رواه ابن ماجه، وكذلك الخلع لابد فيه من معرفة الزوج وهذا لم يحدث.

السيناريو الثالث

لو حدث أن تزوجت وداد وهي على ذمة سيد، ورأي الشرع في كل واحد من الثلاثة.

وأكد الداعية الاسلامي، أنه لا يجوز شرعًا أن تجمع المرأة بين زوجين، فالشرع قد نهى عن ذلك، وفي حالة جمع المرأة بين زوجين فإنها تعد واقعة زنا، ويتم تطبيق عقوبة الجمع بين زوجين عليها، وعقوبة الجلد أيضًا، لأنها بذلك قد تعدت حدود المولى عز وجل.

وداد وشوقي فتح الله

هل جمعت وداد بعد زواجها من شوقي بين زوجين؟

وقال المحامي جمال عبد النبى الحداد، إن العقوبة التي تنص عليها المادة 274 من قانون العقوبات المصري أن المرأة المتزوجة إذا ثبت عليها الزنا يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين ويحق لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه ويحق له معاشرتها كما كانت.

أكد المحامى، في بيان صحفي له، أن الزواج الذي تم في المسلسل فهو صحيح لأنها قامت هي بالفعل برفع دعوى خلع، ولكنها أعطت عنوانا خاطئا للمحكمة، ثم قامت بالاتفاق مع المحضر بأن يكتب في المحضر عدم الاستدلال على مكان الزوج، فهنا تم الحكم غيابي وأصبحت مطلقة رسميا، ولكن لا يحق لها الزواج إلا بعد مرور شهور العدة”.

وأشار الحداد، إلى أن يحق للزوج رفع قضية زنا ضدها إذا استطاع إثبات معاشرتها لراجل آخر.