ايمان العاصي… تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة فى أحدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعيةلتبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جذابه.

وتألقت ايمان بإطلاله كاجول حيث ارتدات تيشرت بالون الابيض وبنطال بالون البينك الفاتح ومن الناحية الجمالية،اعتمدت في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها.

وعلقت علي الصوره كاتبه:” ابنتي الصغيره الموهوبة فعلت مكياجي بارك الله فيكي”

وفي سياق آخر تشارك الفنانة إيمان العاصي، في مسلسل “العمدة” الذي يعرض في دراما رمضان الحالي.

أبطال مسلسل العمدة

مسلسل العمدة بطولة محمد رمضان، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، زينة، أحمد داش، ومن إخراج محمدسامي.

وفي سياق آخر تشارك إيمان العاصي، في مسلسل “الجمعية” تأليف محمد سمير مبروك وإخراج محمد النقلي، حيثتعاقدت مع المنتج وائل عامر للمشاركة في بطولة العمل مع الفنان محمود عبد المغني.