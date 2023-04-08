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ابنة إبراهيم حسن… تخطف الأنظار خلال عقد قرانها بفستان جذاب.. .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - أبنة إبراهيم حسن

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة من عقد قران ابنة  إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي.

وخطفت تاليا أبنة  الكابتن إبراهيم حسن، الأنظار خلال الأحتفال بعقد قرانها بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وسط حضور مجموعة كبيرة من المشاهير والفنانين.

وظهرت ابنة  إبراهيم حسن في عقد قرانها بإطلالة لافتة وأنيقة للغاية، حيث ارتدت فستان أبيض طويل اتسم بالأكمام المكشوفة ولا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وتزينت بنة إبراهيم حسن بيعض المجوهرات الرقيقة و الغير مبالغ فيها، مما زاد من أناقتها و منحها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها رواد السوشيال الميديا.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت أبنة  الكابتن إبراهيم حسن على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها الطبيعي.

أبنة إبراهيم حسن
أبنة إبراهيم حسن
أبنة إبراهيم حسن
أبنة إبراهيم حسن
أبنة إبراهيم حسن
أبنة إبراهيم حسن
أبنة إبراهيم حسن
أبنة إبراهيم حسن
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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