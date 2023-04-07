اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. عبير صبري تكشف عن جمالها في ظهور يفوق الحيال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة المصرية عبير صبري صورة جديدة لها حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام .وظهرت عبير صبري، خلال أحدات مسلسل جميلة الذي يعرض حالياً في شهر رمضان على عدد من القنوات الفضائية، مرتدية ملابس من اللون الأبيض والتي كشفت عن جمالها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه مع ترك شعرها وراء ظهرها.

وعلقت على الصورة قائلة صباح الورد علي كل محبي نيرمين عبد الحميد #مسلسل_جميله #نيرمين_عبدالحميد #AA#ماشاء_الله #abeersabry

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