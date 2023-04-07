اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. منة فضالي بالجلابية البيضاء في أحدث ظهور لها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الفيديوهات الصور

وظهرت منة فضالي من أحداث مسلسل جعفر العمدة الذي يعرض في شهر رمضان لحالي ، مرتدية عبارة من اللون الأبيض تشبه ملابس الشخصية الكارتونية بكار بطريقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، مما جعلها إطلالة مميزةوظهرت منة فضالي من أحداث مسلسل جعفر العمدة الذي يعرض في شهر رمضان لحالي ، مرتدية عبارة من اللون الأبيض تشبه ملابس الشخصية الكارتونية بكار بطريقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، مما جعلها إطلالة مميزة

وعلقت على الصورة قائلة “الست نرجس اما تغني حبيبي يا جعفريكا اعمل ايه تاني ل جعفر غنا وغنيت اعمال وعملت اعمل ايه تاني#جعفر_العمده @mohamedramadanws”

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