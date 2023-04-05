نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر يسرا اللوزي… تكشف موقفها من تقديم مشهد حميمى .. .. شاهد الان بالفيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة يسرا اللوزي موقفها من تقديم مشهد حميمي في أحد الأعمال الفنية، أو مشهد إغراء وقبلة.

وقالت يسرا اللوزي خلال استضافتها في برنامج “حبر سري”، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس: “لا أحب تسمية هذه المشاهد بالجريئة، وأفضل وصفها بأنها مشاهد حب، والعجيب أننا نعتبر مشاهد القتل والدم والنصب عادية، ونرفض مشهد حب بين اثنين”.

يسرا اللوزي

وردا على سؤال هل ندمت على أجرأ مشاهدك في فيلم قبلات مسروقة، ولماذا لم تكرري التجربة؟ قالت: “لم أندم على هذه المشاهد، وأتعلم دائما من قراراتي السابقة، وكررت التجربة لكن بطريقة مختلفة حسب السيناريو”.

يسرا اللوزي

وتابعت: “الإغراء ليس بالقبلة أو البكيني الإغراء بالأداء، وأنا موافقة على هذه النوعية من المشاهد في المطلق وأرفض الرقابة على هذا النوع من الأعمال الفنية”.

يسرا اللوزي

وحول رأي زوجها في تقديمها مشاهد جريئة قالت: “أنا كنت مخطوبة لما عملت قبلات مسروقة، ومتجوزة لما عملت بالألوان الطبيعية، ومؤخرا أصبح صعب تقديم هذه المشاهد لأن المجتمع يهاجم الفنان، وأنا مش عايزة وجع دماغ، وأرفض تعريض نفسي أو أسرتي للخطر”.

يذكر أن يسرا اللوزي يعرض لها في الموسم الرمضاني الحالي مسلسل “المداح أسطورة العشق”، بطولة حمادة هلال وهبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، لوسي، خالد سرحان، عبد العزيز مخيون، أحمد ماهر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، وآخرين، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.