درة … تتألق بإطلالة رمضانيه ساحرة فى أحدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة درة عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام مجموعة صور من أحدث ظهور لها.

ظهرت درة بإطلالة جذابة داخل قلعة صلاح الدين فارتدت قفطان رمضاني من اللون الابيض به رسومات من اللون البرتقالي

اختارت درة أن يكون شعرها جزء ملموم والباقي منسدلا ووضعت ناعم من الالوان النود توضح جمالها فقط

تفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت اعجاب عدد كبير من متابعيها واضافوا العديد من التعليقات الايجابية.

يذكر ان يعرض حاليا للفنانة درة مسلسل الأجهر الذي يعرض داخل السباق الرمضاني لعام ٢٠٢٣

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم عمرو سعد ودرة، سيد رجب، أنوشكا، عمرو عبد الجليل، أحمد مجدي، أحمد صفوت، نور النبوي، عارفة عبد الرسول، سارة سلامة، ناهد السباعي، الفنان القدير خالد زكي، الفنان القدير محمود قابيل والمسلسل العمل من تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي.

تدور احداث المسلسل حول اتهام يوسف ظلمًا بقتل والدته، وبعد هروبه تتشابك حياته مع حياة الصائغ سعداوي، الذي يساعده أن يغيير هويته ويصبح مصطفى الأجهر، لكن الأخير لا يتوقف عن البحث عن إخوته والسعي لمعرفة قاتل والدته وكشف الغموض المحيط بماضيه.