اتفرج- انت الان تتابع خبر لاميتا فرنجية تتفجر أنوثة بالأسود الجلد في أحدث ظهور لها .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .وظهرت لاميتا فرنجية وكأنها في سباق سيارات ، مرتدية ملابس من اللون الأسود الضيق للغاية والمكشوف من منطقة الصدر وتستعرض مفاتنها بطريقة أثار اعجاب جمهورها في كل مكان، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جمال عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها،

وعلق جمهورها على الصور مثل الجلد يا ناس- ياعيني انت الله عليك وعلى حركاتك.

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