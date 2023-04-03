بتقلد سما المصري .. القبض على الصاروخ سلمى الشيمي.. المحامي كشف مفاجآت كثيرة غير متوقعة لأول مرة

اتفرج- انت الان تتابع خبر سبب القبض على سلمى الشيمي.. المحامي كشف مفاجآت كثيرة غير متوقعة لأول مرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت قوات الأمن في مديرية أمن الإسكندرية بإلقاء القبض على موديل الإعلانات وعارضة الأزياء سلمى الشيمي، وذلك أثناء تواجدها داخل أحد مدن المحافظة، وكشف محاميها عن السبب وراء القبض عليها حالياً.

سبب القبض على سلمى الشيمي