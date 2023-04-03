بتقلد سما المصري .. القبض على الصاروخ سلمى الشيمي.. المحامي كشف مفاجآت كثيرة غير متوقعة لأول مرة

اتفرج- انت الان تتابع خبر سبب القبض على سلمى الشيمي.. المحامي كشف مفاجآت كثيرة غير متوقعة لأول مرة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت قوات الأمن في مديرية أمن الإسكندرية بإلقاء القبض على موديل الإعلانات وعارضة الأزياء سلمى الشيمي، وذلك أثناء تواجدها داخل أحد مدن المحافظة، وكشف محاميها عن السبب وراء القبض عليها حالياً.
سبب القبض على سلمى الشيمي
وأعلن أشرف فرحات المحامي في العديد من التصريحات الصحفية أن القبض على سلمي الشيمي جاء بسبب اتهامها بنشر مقاطع وصور مخلة للآداب العامة واساءات استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وتم إلقاء قوات الأمن القبض عليها لأول مرة في نوفمبر 2020، وبعد قيامها بإجراء جلسة تصوير وهي التي أثارت حالة من الجدل بكل مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورها داخل المنطقة الأثرية في سقارة، وبعد ذلك تم إخلاء سبيلها بقرار من داخل النيابة العامة بكفالة مالية.