أهم الاخبار

اتفرج .. صافيناز سكرانة ونزلة رقص بصدرها العريان : كسحت لورديانا و سما المصري

0 نشر
0 تبليغ

بيروت - ثريا شاهين - فاجأت الراقصة ​صافيناز​ الجمهور بنشرها صورا لها بثياب البحر على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

واستعرضت صافيناز في الصور جسدها، واللافت هو وضعها فنجان قهوة على صدرها، الأمر الذي اثار جدلا كبيرا بين المتابعين
.وكانت طرحت صافيناز أغنية “كلو حلو” التي قدمتها على طريقة الديو مع الفنانة المصرية منة عطية.

وصدم المشاهدين من قدرة غناء صـافيناز باللغة العربية بطلاقة على الرغم من ان المقاطع التي أدتها ليست صعبة ومكررة في الاغنية.

الفيديو كليب لم يخلو من الرقص المثير والملابس المكشوفة الذي تعود جمهور صافيناز عليه.

العمل من كلمات وليد رياض، ألحان عصام اسماعيل، توزيع اسلام شيتوس أما عملية اخراج الكليب كانت لـ هيثم عنتر.

 


الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا