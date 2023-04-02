اتفرج- انت الان تتابع خبر هذا ما فعلتة الشيخة ’’لطيفة’’ أبنة محمد بن راشد مع الفنانة نسرين طافش وأثار غضب الأميرة هيا بنت الحسين ؟والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الممثلة السورية ​نسرين طافش​ حصولها على ​الإقامة الذهبية طويلة الأمد في دولة الإمارات العربية المتحدة​ وذلك من خلال منشور على حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وشكرت الفنانة نسرين طافش الشيخة لطيفة إبنة محمد بن راشد ووالدها على منحها الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، الأمر الذي أعتبره مغردون قد أثار غضب الأميرة هيا بنت الحسين.

ونشرت طافش صورة لها من أمام برج خليفة في دبي زفت خلالها الخبر السار لمتابعيها وعلّقت عليها قائلةً "شكرا لحاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، شكرا لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون والشكر موصول لسعادة هالة بدري المدير العام".

وأضافت في تعليقها: "شكرا على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة بلد الخير و الأمان و التطور .. شكرا على تقديركم للمبدعين و المؤثرين في كل المجالات".

وهنأ العشرات من المتابعين، عبر تعليقات على المنشور، الفنانة نسرين طافش بخبر حصولها على الاقامة الذهبية.