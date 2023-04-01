حكايات غادة عبد الرازق… مع الطبيب النفسي.. .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق عن مسلسلها “تلت التلاتة” والصعوبات التي واجهتها خاصة أنها تظهر بـ3 شخصيات مما أثر عليها نفسيا.



وقالت غادة عبد الرازق خلال لقائها في برنامج “سبوت لايت” من تقديم شيرين سليمان عبر قناة “صدى البلد”: مسلسل “تلت التلاتة” ضغط علي بشكل أكبر، أنا منذ 20 عاما اذهب إلى طبيب نفسي لأن مهنة التمثيل صعبة وأنا بدأت وأنا صغيرة في السن وهذه المهنة تملكتني لدرجة متعبة.

وتابعت: أقدم 3 شخصيات توأم هم نسخة واحدة، كل شخصية صعبة وتنفيذها أصعب لأنني أتحدث مع الهواء أتحدث مع نفسي وأتخيل الشخصية التي تقف أمامي وأتخيل كيف سيكون رد فعلها.



تظهر غادة عبد الرازق بـ3 شخصيات في مسلسل “تلت التلاتة”

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وأكملت غادة عبد الرازق حديثها عن المسلسل: عندي نظرة في الممثل وراهنت على محمد القس خاصة بعد تقديمه في دور كوميدي في “موضوع عائلي” هو ممثل شاطر ويتمكن من تقديم كل الأدوار.

وخلال اللقاء كشفت غادة عبد الرازق أنها لا تصوم في شهر رمضان إذا كان لديها تصوير.

وقالت لكي أكون صريحة عندما أكون منشغلة في التصوير لا أصوم لا استطيع أولا لأنني أتناول أدوية، ثانيا لأن مناعتي ضعيفة وثالثا قد ابدأ تصوير الساعة 7 صباحا وانتهي الساعة 2 صباحا، عندما كنت صغيرة كنت استطيع الصوم مع العمل، لكن الآن لا.



وتابعت: إذا لم يكن لدي عمل أو تصوير أصوم وطقوسي مثل كل الناس أمضي الوقت مع العائلة.

وتشارك غادة عبد الرازق في رمضان 2023 بمسلسل “تلت التلاتة” الذي من المقرر عرضه في النصف الثاني من الشهر، وسبق وتحدثت عن الشخصية التي تقدمها قائلة: “كان نفسي أقدمهم بشكل جديد ومختلف، هي شخصيات مربكة وأصعب شيء أني بقف أمثل مع نفسي أنا والهواء وساعات بيبقى مشهد بيجمعهم بصوره في يوم كامل، هو تحدي ليا بياخد مني مجهود”.



مسلسل “تلت الثلاتة” مكون من 15 حلقة والذى ومقرر عرضه في النصف الثانى من شهر رمضان المقبل، حيث تخوض غادة تجربة جديدة خلال العمل إذ تظهر بـ 3 شخصيات في الأحداث الأولى صاحبة شركة عقارات والثانية فاشون دايزاينر والثالثة كاتبة روائية.

مسلسل “تلت التلاتة” من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح، ويشارك في بطولتة إلى جانب غادة عبدالرازق كلًا من: أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبدالله وبرلتنى فؤاد وعدد آخر من الفنانين، ومقرر عرض العمل على قنوات النهار، والشمس، القاهرة والناس، وETC وصدى البلد.

وتعود غادة عبد الرازق إلى دراما رمضان هذا العام بعد غيابها العام الماضى، اذ قدمت آخر أعمالها مسلسل “لحم غزال” في شهر رمضان قبل الماضى وشارك في بطولته شريف سلامة، مى سليم، وفاء عامر، عمرو عبدالجليل، جيهان خليل، أحمد صفوت، محمد شاهين، وليد فواز، أشرف عبد الغفور، أحمد خليل، خالد كمال، رحاب الجمل، هاجر عفيفى وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.