نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مي عمر… تجذب الانظار بـ ”لوك” مميز من كواليس ”علاقة مشروعة” .. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة مي عمر، صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت من كواليس تصوير مسلسلها علاقات مشروعة، من أسوان بلوك مختلف بعباية باللون الأبيض.

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، من خلال قصة عمرو الذى يقومبدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكلالعلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورطعمرو في ذلك.