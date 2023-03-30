بدون ان ترتدي اي قطعة قماش .. رهف القنون تفقد عقلها وتطل كما ولدتها أمها ،، غطت صدرها بيديها فقط في اوقح جلسة تصوير !!

شكرا لاهتمامكم بخبر عن بدون ان ترتدي اي قطعة قماش ..السعودية رهف القنون تفقد عقلها وتطل كما ولدتها أمها ،، غطت صدرها بيديها فقط في اوقح جلسة تصوير !! على موقع الخليج الان

عدن - ياسمين فواز - على خاصية الستوري في موقع انستغرام، نشرت رهف القنون صورة سيلفي لها من أمام المرآة، وظهرت فيها عارية تماماً دون ملابس، وتغطي صدرها بيدها، وتمسك هاتفها بيدها الأخرى، وسدلت شعرها على كتفها.

وأثارت رهف القنون الجدل بين المتابعين بسبب فضيحة اطلالتها الخادشة، واعتبروا انها تجاوزت كل الحدود، مطالبين بالغاء متابعتها حتى تخسر المشاهدات والمتابعين. وهذه ليست المرة الاولى التي تستفز فيها جميع المتابعي وخاصة السعوديين بصورها واطلالاتها الخادشة التي تستعرض بها جسدها ومفاتنها، كما انها وضعت موقع الكتروني خاص لمحبيها ليشاهدوا صورها الفاضحة اذ اصبحت تعمل في موقع اباحي مقابل المال، حيث روجت مؤخرا لزنا المحارم من خلال صورة فاضحة وتعليق يثير الاشمئزاز.