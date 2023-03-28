اتفرج- انت الان تتابع خبر بالصور.. رانيا التومي قبل وبعد التجميل.. الجمهور اتصدم وعلق عليها مين دي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر اسم الفنانة التونسية رانيا التومي بشكل كبير على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما ظهرت أمس في مسلسل “سره الباتع”، وهو من المسلسلات التي تعرض في رمضان 2023 وحصل على نسب مشاهدة كبيرة في الوقت الحالي.

رانيا التومي قبل وبعد التجميل

وانتشر بين عدد كبير من الجمهور صورة رانيا قبل وبعد خضوعها إلى عمليات التجميل وقارنوا بين ملامحها قبل وبعد، ومن التعليقات هي “مين دي؟”، “كانت فتاة عادية جدا قبل النفخ”، “اتغيرت جدا”، “شكلها مختلف”، “عادية” وجميع التعليقات.