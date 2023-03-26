وصلة رقص فاضحة لفتاة من داخل غرفتها تعرضها للحبس بتهمة خرق المعايير الأخلاقية ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود - اعتقلت السلطات الإيرانية الشابة مايده هوجابري، البالغة من العمر 18 عاما، بتهمة الرقص في منزلها داخل غرفتها، ونشر فيديوهات “الرقص” عبر حسابها الخاص على موقع “إنستجرام” جذبت بها عشرات الآلاف من المتابعين ونشر التليفزيون الحكومي فيديو تعترف فيه أنها “خرقت المعايير الأخلاقية، مع إصرارها أن نيّتها لم تكن كذلك”.

وظهرت “مايدة”، عبر التلفزيون الإيراني وهي تعترف بأنها ارتكبت ما يخالف الـ”المعايير الأخلاقية”، مصرة على أنها لم تقصد ذلك، بحسب ما ذكرته “سكاي نيوز”.

ولم يعرف حتى الآن إذا كانت اعترافات حجابري جاءت بالإكراه أم لا، حيث تمتلك على حسابها عبر “إنستجرام” ما يقارب الـ300 مقطع مصور ما بين مقاطع رقص وأخرى دون إرتدائها الحجاب.

ويتابع حساب حجابري ما يقارب الـ43 ألف شخص، وأوضحت الشرطة الإيرانية أنها تخطط لإغلاق مثل هذه الحسابات على “الإنستجرام”.

الكاتبة والصحفية الإيرانية، والناشطة في مجال حقوق الإنسان، Masih Alinejad أعلنت عبر حسابها الخاص على موقع التدوينات المصغر “تويتر” أن التلفزيون الإيراني الرسمي أجبر “مايدة” على الظهور في أحد برامجه والبكاء مباشرةً على الهواء، بعد أن تمَّ اعتقالها.

يذكر أن إيران من الدول التي حجبت موقعي “فيس بوك” و”تويتر”، لكن يحاول الإيرانيين الوصول إليهم عبر خادم وسيط “بروكسي” وشبكة خاصة افتراضية (في بي إن).