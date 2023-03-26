اتفرج – صافيناز بتنافس لوردينا وبتعرض خلفيتها بفيديو كله دلع

بيروت - ثريا شاهين - نشرت صافيناز فيديو لها على انستجرام خلال تجمعها مع عدد من أصدقائها وصديقتها الراقصات وكانوا يرقصون جميعهم على أغاني مختلفة.

وتعرضت الراقصة الاستعراضية صافيناز لموقف محرج للغاية وذلك بسبب تزحلق فستانها عند منطقة الصدر مما أدى لكشف منطقة الصدر بالكامل.

وتسببت الأغاني في حالة من الجنون لصافيناز حيث بدأت في الرقص بطريقة مثيرة وغريبة في نفس الوقت فبدأت في تحريك صدرها بطريقة سريعة مما أدى لوقوع الفستان من أعلى كاشفًا عن كل شيء.

وتكرر الموقف أكثر من مرة وفي كل مرة سيطرت صافيناز على الأمر بتعديل وضع ملابسها والعودة للرقص مرة أخرى.

أشعلت الراقصة صافيناز ، مواقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، في أحدث إطلالة لها.

ونشرت صافيناز ، فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، وهى ترتدى بدلة رقص شرقي مثيرة وقامت بالرقص مستخدمة مؤخرتها حيث قامت برفعها لأعلى عدة مرات