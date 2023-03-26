الجامد وصل – نسرين طافش كسحت مي عمر بلبسها العريان

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة نسرين طافش صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وبدت ” طافش ” بفستان أنيق باللون البطيخي ذا القماش المكشكش ومحدد من ناحية الخصر ومكشوف من احدى الساقين ، مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق .

وتزينت بمجوهرات أنيقة ، وكانت عبارة عن أقراط كبيرة الحجم وخاتم فى احدى اليدين، وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأسود .

ومن الناحية الجمالية ، إعتمدت نسرين طافش تسريحة شعر تعكس أناقتها وأنوثتها ،

حيث تركت خصلات شعرها البنية منسدلة على كتفيها بشكل ويفي مرتب .

وإختارت مكياجاً ناعماً مستوحى من الألوان الترابية ، حيث وضعت آيشادو باللون الطوبي والمدمج مع البيج وماسكرا سوداء، مما أبرز جمال ملامحها ، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني وأحمر شفاه باللون الطوبي .

وعلقت نسرين طافش عبر منشورها قائلة : ” عندما تحكم على الآخرين.. فأنت لا تقيمهم بل تقيم نفسك ” .

حلب عام 1982، وانتقلت للعيش في العاصمة السورية دمشق في عام 1999، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق في عام 2008.

وبدأت ” طافش ” التمثيل في مسلسل ” ربيع قرطبة “، لتشارك بعد ذلك في العديد من المسلسلات مثل: (رجال تحت الطربوش، ربيع قرطبة، أهل الغرام، صدى الروح، السراب، صبايا، تحالف الصبار)، أيضًا لها العديد من المسرحيات مثل (العرس، التيه، كذا انقلاب).

وشاركت نسرين طافش فى رمضان مع مجموعة من الفنانين الكبار فى مسلسل ” المداح ” ، وهم : حماده هلال ،أحمد بدير ، حنان سليمان ، دنيا عبد العزيز ، خالد سرحان ، محمد عز ، عمرو رمزي ، محسن منصور ، جمال عبد الناصر .