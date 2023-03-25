اتفرج – فيفي عبدة ترقص باثارة وتمسك صدرها وهي سكرانة ومتابع: غلبت سما المصري و صافيناز

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – فيفي عبده ترقص باثارة وتمسك صدرها وهي سكرانة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها وجمهورها بفيديو جديد عبر حسابها الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة فيفي عبده في الفيديو وهي في وصلة رقص بلدي في منزلها وهي ترتدي جلباب أسود.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو وكتبت :” صباح الفل”.

وعلقت إحدى المتابعين وكتبت :”ياريت تحافظي على صورتك في مخيلتنا وانت بترقصي عشان كنت الاولى في جيلك…بلاش تضيعي تاريخك بالعبث إلي بتعمليه دة…عشان دة مش رقص سميه اي حاجة غير رقص ..من فضلك بطلي الحركات دي إلي بضحك فيكي الناس…وإذا كنتي بتحبي الرقص ارقصي مع نفسك مش ضروري تفضلي نفسك كدة عشان الكل بيتريق عليكي، وعلق آخر :”اتهدي بقى”.

ومؤخرا شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها وجمهورها بفيديو جديد عبر حسابها الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة فيفي عبده في الفيديو وهي في صولة رقص في منزلها وهي ترتدي جلباب أزرق ستان.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو وكتبت :” اسكيوزمي بقى انا جيت الدنيا دي عشان اتدلع بس الدلع شكله نسيني لازم نشوف حل في الكورونا”.