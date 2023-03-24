اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج.. هيفاء وهبي عايزة تفطر الصايمين ثاني أيام رمضان بهذا الظهور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة هيفاء وهبي، جمهورها صور جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت هيفاء وهبي خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها احتفالا بشهر رمضان، مرتدية عباية منقوشة تحتوي على فتحة كبيرة كشفت عن ساقيها ومكشوفة من منطقة الصدر ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج مع ترك شعرها، معلقة رمضان كريم

وعلقت الكثير من الجمهور على الصور مثل هيوفة عيني رمضان كريم بس مو لهالدرجة السيقان -رمضان كريم وكل سنه انتي بخير ومعنا ونشوف هالاطلالات الحلوه.

شاهد من هنا



