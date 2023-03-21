الصاروخ وصل – رانيا يوسف هتفرجك على الرقص البلدي اللي بجد

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، من برنامج ليلة الخميس على قناة MBC مصر.

وظهرت رانيا يوسف وهى ترقص على الحان اغنية بنت الجيران برفقة حسن شاكوش.

وكشفت رانيا يوسف كواليس حياتها الشخصية، قائلة:” في حال عدم وجود تصوير بخرج مع صحابي أو أجلس في المنزل واشاهد أفلام كثيرة وأحب مشاهدة الافلام الاجتماعية”.

وتابعت: “لم أحقق نجاحات في زيجاتي السابقة والزواج فكرة ليست ناجحة إلا في حالة تقبل شخصين لعيوبهم قبل المميزات”.

وأضافت رانيا يوسف: “وانصح الشباب بعدم الزواج قبل سن الـ 30 لانه بعد الـ 30 الفرد يكون ناضج ويكون على علم بقدرته على تحمل المسؤولية”.

وأردفت: “انا مش هتجوز تاني أبدا ولو حبيت هكمل قصة الحب بدون زواج، الزواج بالنسبة لي كان حياة اسرية وأبناء وانا عندي بنتين خلاص، وانا مش محتاجة ابوظ أي قصة حب بالزواج مرة أخرى وضغط الزواج يفسد أي قصة حب”.