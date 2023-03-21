اتفرج - انت الان تتابع خبر مي عمر بإطلالة تدهش جمهورها .. صور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة المصرية مي عمر، على حسابها الشخصي عبى موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صوراً من أحدث ظهور لها.





وظهرت مي عمر بإطلالة أنيقة بلوك كلاسيكي من باريس.



وخطفت مي عمر الأنظار بجمالها ورشاقتها، ولاقت الصور إعجاب متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

ويشار إلى أن الفنانة مي عمر تشارك في دراما رمضان 2023 بمسلسل علاقة مشروعة، مع الفنان ياسر جلال.



آخر أعمال مي عمر



يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر في رمضان الماضي 2022، مسلسل "رانيا وسكينة"، بطولة روبي وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.



